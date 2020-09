Barcelona și-a vândut un titular - Pe cine vor să transfere catalanii în locul lui Nelson Semedo

Fundaşul lateral dreapta portughez Nelson Semedo a fost transferat de la FC Barcelona la Wolverhampton, pentru suma de 30 de milioane de euro plus până la zece milioane bonusuri de performanţă, informează presa spaniolă.





Jucătorul de 26 de ani a semnat un contract pe cinci ani cu noul lui club.



"Mulţumesc mult clubului Barcelona pentru că mi-a dat posibilitatea să trăiesc visul de a purta acest tricou, de a juca pe Camp Nou, de a învăţa şi de a mă bucura de cele mai bune lucruri din lume. Le mulţumesc celor de acolo că m-au făcut să cresc ca jucător şi ca persoană. Au fost trei ani minunaţi pe care nu-i voi uita niciodată.







Le mulţumesc colegilor, staff-ului, fanilor şi tuturor persoanelor care m-au ajutat de când am ajuns până astăzi. Vă doresc cel mai mult noroc din lume! Veşnic recunoscător", a scris Nelson Semedo, pe Instagram.



Semedo a debutat la Sintrense, în ţara lui natală, apoi a mai jucat la Benfica, Fatima şi a fost transferat, în vara anului 2017, la Barcelona de la echipa din Lisabona, pentru 30 de milioane de euro, susține News.ro.



El are 13 selecţii la naţionala Portugaliei.



Potrivit presei spaniole, Nelson Semedo va fi înlocuit la echipa catalană de Sergino Dest, 19 ani, american născut în Olanda, de la Ajax Amsterdam.



Dest, comparat cu Dani Alves, îi va costa pe catalani 20 de milioane de euro plus cinci milioane bonusuri.