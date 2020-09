Steven Gerrard dă de înțeles de ce ar putea fi până la urmă nemulțumit de Ianis Hagi

Revenirea lui are loc înaintea meciului pe care Light Blues îl pregătesc pentru a doua rundă de calificare din Europa League de joi. Hagi a demonstrat performanțe remarcabile în această competiție când a venit sub formă de împrumut sezonul trecut.Gerrard a recunoscut că a fost deosebit de mulțumit de prestația sa în cupa europeană. Dar a insistat că nu vrea ca aceasta să mai fie mult așteptată. „Este perfect să-l vedem (în formă) pentru că atunci când este la cel mai bun nivel este cu siguranță de mare ajutor pentru echipă. Înflorește în Europa, dar nu înseamnă că atunci când o face sunt fericit deoarece vreau s-o facă în fiecare joc și vreau să fie constant. Când ești un jucător tânăr și crești și evoluezi trebuie să te străduiești pentru constanță”.Forma lui Hagi poate demonstra că-și ridică nivelul în Europa League. Dar poate însemna și că românul o poate face în ocazii importante. Ibrox a văzut mai multe seri europene speciale în ultima jumătate a sezonului. Iar Hagi a fost adesea unul dintre cei cu performanțe remarcabile.Desigur, Hagi a jucat și în unele meciuri din campionatul intern. Poate că în acest sezon fanii lui Rangers vor vedea cea mai bună formă a jucătorului de 21 de ani în mod constant – în toate competițiile. ( The Boot Room