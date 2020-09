Sâmbătă:

Duminică:

Luni:

Golurile au fost marcate de Lacazette ‘8, Magalhaes ’49 şi Aubameyang ’57.17:00 Crystal Palace vs Southampton19:30 Liverpool vs Leeds22:00 West Ham vs Newcastle16:00 West Bromwich vs Leicester18:30 Tottenham vs Everton20:00 Sheffield United vs Wolverhampton22:15 Brighton vs ChelseaManchester City vs Aston VillaBurnley vs Manchester United.