Răzvan Marin, după transferul la Cagliari: "Sunt pregătit să fiu un lider"

a declarat mijlocaşul venit de la Ajax, potrivit ''Sunt pregătit să fiu un lider la Cagliari. Voi munci pentru acest lucru, ca să dau maximum'',, potrivit Agerpres





''Am ales Cagliari pentru că mi-a dat posibilitatea de a juca într-un campionat de înalt nivel în Europa, nu am ezitat niciun moment'', a precizat Marin.





''Ştiam unele lucruri despre Cagliari şi despre Sardinia, dar mai multe despre Serie A de la alţi jucători români. În ceea ce priveşte experienţa de la Ajax, am învăţat multe, însă nu eram fericit, deoarece jucam puţin, însă e normal la o echipă ca aceea. Însă, sunt bucuros că am jucat acolo şi că am avut o experienţă preţioasă'', a explicat Răzvan Marin.





Marin a mai spus că s-a bucurat când a aflat că antrenorul Eusebio Di Francesco e interesat de serviciile sale: ''Am fost foarte fericit când am aflat că Mister era interesat de mine, fericit că pot să îmi aduc contribuţia la această experienţă. În ceea ce priveşte rolul meu pe teren, mă simt capabil să acopăr orice poziţie la mijlocul terenului, depinde de sistemul de joc ales de antrenor''.





Răzvan Marin a mărturisit că modelul său de jucător este tatăl său, Petre Marin, care a jucat 7 ani la Steaua. ''În ceea ce priveşte Ajax, ar fi comparaţia cu (Frenkie) de Jong, dar cred că avem caracteristici foarte diferite. Consider că putem juca împreună şi să ne completăm reciproc'', a adăugat Marin.





Fotbalistul român a precizat că a învăţat multe de la Gheorghe Hagi, atât din punct de vedere fotbalistic, cât şi uman, dorind să îi mulţumească pentru tot ce a făcut pentru el în ultimii ani.





Vorbind despre nivelul fotbalului românesc, Răzvan Marin a spus: ''Cred că este în creştere, evoluează pozitiv, sunt diverşi jucători care au ieşit din Academia Hagi, e generaţia mea, care la Under-21 a făcut o treabă bună, cu rezultate foarte bune. Cred că e bine pentru toată lumea, sunt bucuros să văd cum conaţionalii mei au şansa de a creşte la echipe din Europa''.





Marin a comentat şi faptul că va fi primul român de la Cagliari: "E o onoare să îmbrac acest tricou, sunt fericit că sunt primul român care îl îmbracă şi voi încerca să dau totul''.





Răzvan Marin a semnat pe 31 august un contract cu clubul italian Cagliari, sub formă de împrumut de la Ajax, cu drept de cumpărare definitivă. Internaţionalul român a semnat un contract valabil până pe 30 iunie 2025 cu rossoblu.





Răzvan Marin, fiul fostului fotbalist Petre Marin, s-a născut la Bucureşti pe 23 mai 1996 şi s-a format ca jucător la Academia Hagi, debutând în Liga I la doar 17 ani sub culorile echipei FC Viitorul. A adunat 85 de meciuri şi 10 goluri pentru echipa antrenată de Gheorghe Hagi în acea perioadă, contribuind la câştigarea titlului de campioană a României în sezonul 2016-17.





În ianuarie 2017 s-a transferat în Belgia, la Standard Liege, unde a avut prestaţii apreciate, câştigând Cupa Belgiei în sezonul 2017-18. În două campionate şi jumătate a strâns 104 meciuri pentru Standard în toate competiţiile, marcând 18 goluri şi furnizând 22 de pase decisive. Evoluţiile sale i-au adus transferul la Ajax, pentru 12,5 milioane de euro în 2018, însă nu a reuşit să se impună la ''lăncieri'', pentru care a disputat 17 partide.





Răzvan Marin a debutat pe 8 octombrie 2018 la naţionala României, cu gol, în meciul cu Armenia (5-0). A adunat 21 de selecţii în prima reprezentativă.