Părerea austriecilor: România nu a meritat să câștige - "Nici nu știu cum au marcat cele trei goluri"

Liga Națiunilor

România a obținut o victorie importantă în Liga Națiunilor, trupa lui Mirel Rădoi câștigând cu 3-2 la Klagenfurt. Austriecii nu s-au împăcat deloc cu această înfrângere, gazdele fiind de părere că tricolorii nu meritau să se impună. "Nici măcar nu ştiu cum au marcat cele trei goluri", a fost de părere Martin Hinteregger.





"Nu cred că România merita să câștige"







"Evaluarea şanselor noastre nu a fost bună, în schimb România a fost foarte eficientă. Nu cred că România merita să câştige, dar ar fi trebuit să jucăm mai bine. Ne-am găsit bine ritmul după 15 minute, de asemenea, am ieşit bine de la vestiare în a doua repriză. Dar lovitura liberă dinaintea celui de-al doilea gol a fost nejustificată. Am avut şanse mai mult decât suficiente de a câştiga" - Julian Baumgartlinger, căpitanul echipei Austriei, potriivt Der Standard.







"Înfrângerea a fost nemeritată"





"Nu cred că înfrângerea a fost meritată. În general, am avut jocul sub control, nici măcar nu ştiu cum au marcat cele trei goluri. La final, nu a fost suficient. Când eşti condus atât de devreme, este dificil să revii, dar am fost echipă mai bună în ceea ce priveşte evoluţia" - Martin Hinteregger.

"Sunt clar nemulţumit, două goluri nu ne-au ajutat. Ne-am dorit cu adevărat să câştigăm, aşa că nu contează dacă am înscris. Nu am început bine, dar apoi am revenit bine, însă nu am reuşit o presiune mare, ca în jocul din Norvegia" - Christoph Baumgartner, autorul primului gol al gazdelor, citat de News.ro.





Vezi aici golurile partidei dintre Austria și România.

Rezultate Grupa 1, Liga B: Austria vs România 2-3 Au marcat: Baumgartner '17, Onisiwo '81 / Alibec '3, Grigore '51, Maxim '70

Irlanda de Nord vs Norvegia 1-5 Au marcat: McNair '6 / Elyounoussi '2, Haaland '7, '58, Sorloth '19, '47

Clasament: 1. România (4-3 golaveraj) 4 puncte

2. Austria (4-4) 3

3. Norvegia (6-3) 3

4. Irlanda de Nord (2-6) 1.

