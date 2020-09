​ASU Politehnica Timișoara a învins formația Universitatea Cluj, luni, în deplasare, cu scorul de 1-0, într-un meci din etapa secundă a Ligii a II-a.

Marţi, de la ora 17.00, etapa se încheie cu întâlnirea Viitorul Pandurii Târgu Jiu - CSM Slatina.

Unicul gol al partidei a fost înscris de Popovici în minutul 70.vs Comuna Recea 3-0Turris Turnu Măgurele vs Metaloglobus București 2-2vs Unirea Slobozia 3-1vs Aerostar Bacău 1-0vs Pandurii Târgu Jiu 2-1Csikszereda Miercurea Ciuc vs FC 'U' Craiova 1-1CSM Reșita vs0-4CS Mioveni vs Gloria Buzău 0-0Universitatea Cluj vs0-1