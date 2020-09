Jucătorii nu vor face deplasarea la meciul cu Danemarca, din Liga Naţiunilor.

Ei şi-au cerut scuze, dar selecţionerul Garethe Southgate a anunţat excluderea lor din lot.

Phil Foden şi Mason Greenwood vor trebui să dea explicaţii şi în faţa Federaţiei Engleze de Fotbal (FA).

Gareth Southgate, who is currently speaking to the media ahead of tomorrow’s game, has confirmed Phil Foden and Mason Greenwood will not travel with the #ThreeLions to Denmark.