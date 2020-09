Liga Națiunilor: Motivul pentru care meciul dintre Cehia și Scoția nu se va mai juca

Cehia a anunţat că nu va juca meciul cu Scoţia, programat, luni, în Liga Naţiunilor. Doi jucători sunt în izolare, după ce un membru al stafului a fost testat pozitiv cu coronavirus.

Cei doi jucători sunt mijlocaşul de la West Ham United, Tomas Soucek, şi atacantul de la AS Roma, Patrik Schick.



"Echipa naţională nu va evolua cu Scoţia, luni, din cauza pandemiei de coronavirus. Echipa a încetat orice antrenament, cu efect imediat", a anunţat federaţia cehă, după meciul cu Slovacia, scor 3-1, de vineri.



Federaţia Scoţiană a anunţat că deşi ştia de decizia forului ceh, totuşi aşteaptă clarificări de la UEFA în acest sens, informează News.ro.

