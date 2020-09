Under 21: România, victorie pe terenul Finlandei (3-1) / Debut cu dreptul pentru selecționerul Adrian Mutu

Echipa nationala Under 21 a Romaniei

Adrian Mutu a debutat cu o victorie, scor 3-1, pe banca naționalei Under 21 de fotbal a României, tricolorii trecând, in deplasare, de Finlanda. Confruntarea a făcut parte din preliminariile pentru Campionatului European U21 de anul viitor.





Au marcat: Soisalo '24, pentru gazde, respectiv Darius Olaru '21, Mihăilă 57 și A. Ciobanu '85.







Echipe:







Finlanda U21: Jaaskelainen – Haukioja, Tihi, Halme, Hyvarinen (Vertainen ’85), Soisalo (Stavitski ’74) – Valakari, Lingman (Oksanen ’80), Kairinen, Assehnoun (Atakayi ’74) – Kallman (Ylatupa ’80). Antrenor: Juha Malinen





România U21: A. Vlad – Haruţ, Paşcanu (Drăguşin ’90), V. Ghiţă, R. Boboc – Olaru (Itu ’60), M. Marin, A. Ciobanu – D. Man, G. Ganea (Costache ’53), V. Mihăilă (Măţan ’89). Antrenor: Adrian Mutu





S-au disputat vineri:



Finlanda - România 1-3

Danemarca - Ucraina 1-1

Malta - Irlanda de Nord 0-2







Cum arată clasamentul Grupei 8:





1 Danemarca 16 puncte

2 România 13

3 Finlanda 7

4 Irlanda de Nord 6

5 Ucraina 4

6 Malta 1.





Următorul meci al naționalei Under 21 va avea loc cu Malta, pe 8 septembrie, în deplasare.





Vor avea loc:





8 septembrie 2020:







Finlanda vs Ucraina

Irlanda de Nord vs Danemarca

Malta vs România







9 octombrie 2020:







Irlanda de Nord vs Finlanda

Ucraina vs România

Malta vs Danemarca





13 octombrie 2020:







Irlanda de Nord vs Ucraina

România vs Malta

Danemarca vs Finlanda







Noiembrie 2020:







Malta vs Ucraina







Noiembrie 2020:







Ucraina vs Irlanda de Nord

România vs Danemarca

Malta vs Finlanda







La turneul final european se vor califica câștigătoarele celor nouă grupe și cele mai bune 5 formații clasate pe locul al doilea.