Jorge Messi: "Clauza de reziliere de 700 de milioane nu mai este aplicabilă"

Apoi, Jorge Messi l-a criticat pe preşedintele LaLiga, Javier Tebas: "Aceasta este o eroare evidentă din partea ta".





În cele din urmă, tatăl lui Messi a făcut trimitere directă la clauza de reziliere de 700 de milioane de euro, despre care spune că nu mai este valabilă.





"Este evident că despăgubirea de 700 de milioane prevăzută în clauza anterioară nu mai este deloc aplicabilă”, se precizează în comunicat.





Messi mai are un an de contract cu FC Barcelona şi înţelegerea lui are o clauză de reziliere de 700 de milioane de euro. O altă clauză îi permitea jucătorului de 33 de ani ruperea unilaterală a contractului, fără despăgubiri, dar a expirat la începutul lunii iunie.





Messi susţine că poate pleca liber de la FC Barcelona, pentru că data până la care putea rupe unilateral contractului s-a prelungit, la fel ca sezonul, din cauza pandemiei de coronavirus, opinie care nu este împărtăşită de La Liga, organizatoarea campionatului spaniol.





"Contractul este în prezent în vigoare şi are o <clauză de reziliere> aplicabilă în cazul în care Lionel Andres Messi decide să solicite rezilierea anticipată unilaterală a contractului, efectuată în conformitate cu articolul 16 din legea prin care este reglementată relaţia specială de muncă a sportivilor profesionişti", a arătat, într-un comunicat, liga spaniolă, în urmă cu câteva zile.





Totuşi, se pare că Jorge Messi a vrut doar să-i dea o replică preşedintelui LaLiga şi comunicatul său nu presupune neapărat că jucătorul mai doreşte să părăsească echipa catalană.





Potrivit presei spaniole, Lionel Messi ar fi înregistrat un video, în care anunţă că va rămâne la Barcelona până la finalul contractului său, scadent vara viitoare. Înregistrarea ar urma să fie făcută publică în cursul zile de vineri, potrivit News.ro.