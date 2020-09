Kai Havertz este din 2010 la Leverkusen şi a debutat în Bundesliga în 15 octombrie 2016. De atunci, el a jucat 118 meciuri în prima ligă germană, marcând 36 de goluri.

Fotbalistul are şapte selecţii la prima reprezentativă germană şi un gol marcat.

ℹ️ Kai Havertz has left the Stuttgart headquarters of the German national team to clarify matters surrounding a potential move to Chelsea. This took place after a discussion with Bayer 04 and DFB leadership. pic.twitter.com/pjeAX7Aoe8