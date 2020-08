Mirel Rădoi, înaintea debutului la naţională: "Nu vreau să mai văd jucători timoraţi, vreau să văd jucători cu personalitate"

Liga Națiunilor





El a explicat situaţia unor jucători convocaţi, dar şi cea a unora la care a renunţat deocamdată.





Despre Alexandru Mitriţă (neconvocat): "Am căzut de comun acord atât cu el, cât şi cu clubul... În această perioadă, echipa lui pierdea două partide, pe 2 şi 6 septembrie avea meci în campionat, plus cel de-al treilea meci, din 12 septembrie, în care risca să nu evolueze. În momentul în care noi apelam la serviciile lui Mitriţă, automat când se întorcea în America era în carantină 14 zile. Şi atunci am decis că cel mai important este viitorul, atât al echipei lui de club, al lui şi al nostru. Pentru că în cazul unei accidentări se poate întâmpla ca Alex Mitriţă să fie scos din calcule pentru meciul cu Islanda şi pentru următoarele două meciuri din Liga Naţiunilor."





Despre Claudiu Keşeru (neconvocat): "El a venit după o operaţie de menisc la genunchi şi a început bine, după aceea a avut situaţia cu conavirusul, a revenit din nou cu gol, dar am discutat cu preparatorul şi cu staff-ul şi cu doctorul şi cred că era un risc prea mare pentru el să vină în acest moment să facă antrenamente şi să joace două partide cu noi, după aceea să se întoarcă la club, cu situaţia asta neclară încă, cu acest protocol medical şi era riscul la fel de mare la Claudiu să se accidenteze pentru perioada următoare."





Despre Sergiu Buş (convocat): "Cred că la marea majoritate a jucătorilor nu ne putem edifica asupra selecţiei doar după ceea ce s-a întâmplat în aceste două săptămâni, indiferent dacă sunt jucători care au avut la echipa de club meciuri oficiale sau amicale. La Sergiu este situaţia pe care a avut-o în trecut. A fost golgheterul celor de la Gaz Metan, a reuşit să tragă echipa după el, să o califice în play-off, nu este neapărat o recompensă pentru evoluţiile lui, dar cred că nu putea să lipsească în acest moment de la echipa naţională. În plus de asta, face parte din planul noustru pentru aceste două meciuri, pentru că este un atacant care agresează foarte mult fundaşii centrali, care cere foarte mult mingea în profunzime şi astea sunt câteva aspecte pe care noi le urmărim la atacanţi. Nu aş vrea să intru foarte mult în detalii, pentru că sunt foarte sigur în momentul de faţă că şi noi suntem urmăriţi, cum şi noi încercăm să aflăm orice informaţie în presa din irlanda de Nord şi Austria. În momentul aceasta nu aş vrea să încerc să dau cât mai multe detalii..."





Despre Denis Alibec (convocat): "Sunt sigur că în momentul de faţă va da mai mult decât a dat în trecut pentru că vrea să facă pasul către străinătate. Are un avantaj în plus venind la echipa naţională, va trebui să o facă mai bine decât a făcut-o până acum, inclusiv la antrenamente."





Despre Mario Camora (neconvocat): "Vorbim în momentul de faţă de o calificare la Campionatul European şi pentru noi, pentru România, viitorul cel mai apropiat este foarte important. Din păcate nu a putut să fie prezent pentru că juridic nu a îndeplinit toate criteriile. Foarte multe persoane care vorbesc nu au rapoartele lui, nu ştiu felul cum se antrenează Camora şi cred că în momentul de faţă contează mai puţin vârsta la el."





Despre Răzvan Marin (neconvocat): "Da, este o veste bună (n.r. - transferul de la Ajax la Cagliari), atât pentru echipa naţională, cât şi pentru el. Nu a fost convocat după o discuţie cu el, cu clubul Cagliari, cu antrenorul Di Francesco, în care am căzut de comun acord că este mai bine pentru toată lumea ca jucătorul să continue la club, pentru că el nu a făcut decât prima parte a pregătirii cu Ajax, a evoluat în meciuri amicale, dar exista posibilitatea ca el să se prezinte la o echipă în care antrenorul nu ştie foarte bine <live> ce trebuie să lucreze cu el, jucătorul trebuie să cunoască strategia clubului şi filozofia antrenorului."





Despre Cristi Manea (neconvocat): "A fost alături de noi, l-am antrenat, dar înainte de asta i-am spus foarte clar că nu înseamnă că va fi convocat. Dacă nu are echipă, îmi pare rău pentru el, dar e de datoria naostră, pentru că este în circuitul echipei naţionale să antrenăm orice jucător. În plus de asta, eu cred că va fi un avantaj şi pentru el, chiar dacă va merge la orice altă echipă, că în această perioadă nu a stat, s-a antrenat. I-am transmis că trebuie să-şi găsească echipă cum s-a întâmplat şi până acum, de exemplu cum a ales CFR, în care să joace. Cred că ăsta este cel mai important lucru pentru el în momentul de faţă, să aibă continuitate şi să joace. Mai puţin contează pentru el aspectul financiar, mai ales că a ieşit de trei ori campion."





Despre Silviu Lung jr. (neconvocat): "Îl apreciez şi ţin să-i mulţumesc pentru că a fost sincer. A spus că în momentul de faţă crede că dacă va accepta să vină la echipa naţională, va fi un dezavantaj pentru toată lumea, pentru că nu s-a antrenat de cinci săptămâni. Noi, dacă vom apela la el nefiind antrenat, el poate nu va avea evoluţia pe care şi-ar dori-o. În momentul de faţă, nici situaţia lui la echipa de club nu este clară şi de astea vreau să-i mulţumesc că a fost sincer şi a înţeles. I-am transmis că asta nu înseamnă că dacă de această dată nu a putut să vină şi a fost sincer cu noi, nu va mai veni niciodată."





Despre Dennis Man (neconvocat): "Nu că nu este pregătit în acest moment (n.r. - pentru prima reprezentativă). Eu am lucrat cu el, am trăit clipe de bucurie cu el. Este un jucător care s-a devotat echipei naţionale de tineret, care s-a sacrificat dacă ne aducem aminte de momentul de la Voluntari, când s-a accidentat. Eu cred că în acest moemnt, planul de joc pe care îl avem... V-a trebui să spun de ce, dar nu îmi pot exprima toate gândurile. Pentru prima partidă luăm în calcul un sistem în care extremele, de exemplu, sau mijocaşii laterali nu intră în calcul. Şi atunci ar fi fost o situaţie foarte ciudată. S-ar fi putut întâmpla ca Dennis Man sau alt jucător să fie prezenţi la naţionala de seniori, să nu evolueze la noi şi în momentul acela are şi naţionala de tinere de pierdut. El fiind liderul acelei generaţii în acest moment, cred că e important pentru el să aibă continuitate. Asta nu înseamnă că pe viitor nu va face parte din grupul nostru, asta nu înseamnă că el nu are valoare de naţionala de seniori, dar în momentul de faţă cea mai bună decizie pentru el este să aibă continuitate. Sunt sigur că alături de Adrian Mutu va avea o evoluţie foarte bună şi nu se va lăsa copleşit de acestă neconvocare."





Despre Valentin Mihăilă (neconvocat): "Ar putea intra aici (n.r. - în deciziile tactice) şi Mihăilă. Ne-am gândit şi cu Adi Mutu cum să facem în aşa fel încât ambele echipe naţionale să fie foarte echilibrate pentru că sunt meciuri importante. Să nu riscăm să aducem jucători la echipa mare şi să nu evolueze sau să evolueze foarte puţin. În schimb, poate ar fi făcut-o de la începutul meciului la naţionala de tineret."





Despre Ciprian Deac: "Da, aş avea curajul (nr. - să-l pună să execute penaltiuri la naţională). Şi pot să spun de ce. Am vut acest episod acum cinci ani, cu Nicuşor Stanciu la FCSB, când în Cupa Ligii, cu Poli Timişoara, a ratat un penalti. La al doilea am văzut că s-a îndepărtat de zona penaltiurilor, să nu fie numit din nou. L-am strigat, l-am pus să bată din nou, a dat în aceeaşi parte, în acelaşi loc, a ratat, dar norocul lui s-a numit Alexandru Chipciu care a venit şi a introdus mingea în poartă. După meci, am discutat. Şi a zis de ce l-am pus să bată din nou. Şi i-am spus că şi dacă aveam al treilea penalti, tot el bătea. A rămas puţin şocat. E simplu, dacă aş fi pus alt jucător şi ar fi ratat, aş fi avut doi jucători terminaţi din punct de vedere psihologic în teren. Aşa măcar am riscat doar cu el. Aşa şi cu Cipri Deac. Dacă ar fi, aş miza pe el fără nicio problemă."





Despre cel mai greu adversar din grupă: "Eu cred în momentul acesta că Austria este cea mai bună echipă. Din toate adversarele, am încercat să facem o analiză şi ne reiese în acest moment, atât pe analiza video, cât şi statistic că Austria este cea mai bună echipă, cu un joc complet. Între organizarea ofensivă şi organizarea defensivă este un echilibru şi în momentul de faţă arată că este principala candidată la câştigarea grupei."





Dacă va dormi în noaptea dinaintea debutului ca selecţioner: "Nu, nu o făceam nici la tineret, nu am făcut-o nici când am fost la FCSB, aşa că nu cred că o voi face nici acum."





Despre faptul că a convocat mulţi jucători ofensivi: "Am încercat de-a lungul timpului să-mi arăt filozofia, atât la FCSB, cât şi la naţionala de tineret. Sunt un antrenor căruia îi place să aibă controlul jocului, nu neapărat din punct de vedere tactic, cât din punct de vedere ofensiv al impresiei. Îmi plac jucătorii de atac, îmi plac jucătorii care au creaţie, îmi place să stau cât mai mult în jumătatea de teren a adversarului şi cred că acesta este motivul pentru care am chemat atât de mulţi jucători cu creativitate. În plus de asta sunt foarte mulţi jucători tehnici, buni, români şi cred că ar fi fost o problemă destul de mare dacă nu am încerca să integrăm cât mai mulţi dintre ei în naţionala României şi cât mai mulţi dintre ei să facă parte din primul 11."





În 4 şi 7 septembrie, naţionala României va întâlni Irlanda de Nord, la Bucureşti, pe Arena Naţională, şi Austria, la Klagenfurt, în primele două jocuri din noua ediţie a Ligii Naţiunilor. Ambele jocuri, cu începere de la ora 21.45, vor fi transmise în direct la PRO TV şi Radio România Actualităţi și LiveText pe HotNews.ro.

"În primul rând îmi doresc ca jucătorii să înţeleagă cât mai bine ceea ce noi ne dorim de la ei. Nu vreau să mai văd jucători timoraţi, vreau să văd jucători cu personalitate. În momentul în care arbitrul a fluierat startul partidei, vreau să văd jucători care chiar au plăcerea de a juca. Să nu uite că aici nu suntem pentru nicio echipă, aici suntem pentru trei culori, suntem pentru o naţie întreagă şi fiecare trebuie să înţeleagă că părticica lui va face fericiţi douăzeci şi ceva de milioane de români",