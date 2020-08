Răzvan Lucescu a câştigat titlul în Arabia Saudită cu Al Hilal

Al Hilal s-a impus prin golurile marcate de Salem Al Dawsari (8), Bafetimbi Gomis (40 - penalty, 53, 56 - penalty), după ce oaspeţii au deschis scorul prin Abdulrahman Al Yami (3).

În clasament, Al Hilal are 66 de puncte, fiind urmată de Al Nassr Riad, 60 puncte, Al Ahli Jeddah, 46 puncte (27 jocuri), etc.

Acesta este al 16-lea titlu de campioană pentru Al Hilal, un record în Arabia Saudită.

Pentru Răzvan Lucescu acesta este al doilea titlu de campion consecutiv, după ce în sezonul precedent a cucerit laurii în Grecia, cu PAOK Salonic. Lucescu mai are alte şase trofee ca antrenor, două Cupe ale României cu Rapid (2006, 2007), Cupa Qatarului cu El Jaish (2013), două Cupe ale Greciei cu PAOK (2018, 2019) şi Liga Campionilor Asiei cu Al Hilal (2019).

We are the CHAMPIONS of #MBSLeague \uD83C\uDDF8\uD83C\uDDE6\uD83C\uDFC6#ACL2019 \uD83C\uDF0D\uD83C\uDFC6

The Story's Not Over \uD83D\uDC4C\uD83C\uDFFB#LeagueLeader16 \uD83E\uDD29#AlHilal \uD83D\uDC99 pic.twitter.com/FmWrtz0gZ6