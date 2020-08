La loviturile de departajare au marcat Nelson, Maitland-Niles, Cedric, Luiz şi Aubameyang pentru Arsenal, respectiv Salah, Fabinho, Minamino şi Jones pentru Liverpool. Brewster a ratat.

Arsenal Londra este deţinătoarea Cupei Angliei, iar Liverpool este câştigătoarea Premier League.

Pentru Arsenal este a 16-a Supercupă a Angliei, prima de după 2017.

