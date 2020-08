VIDEO ​Liga 1: Gaz Metan Mediaș vs FC Argeș 2-0 / Cardoso, gol spectaculos după o acțiune individuală

Au evoluat echipele:





Gaz Metan Mediaş: Buzbuchi – Baco, Larie, R. Popa, Alin Trif – Droppa, R. Deaconu – Sanoh (Romeo ’57), Ciocan (Niţu ’80), Dogaru (Chamed ‘1) – Cardoso (Pambou ’80). Antrenor: Dusan Uhrin Jr.





FC Argeş: F. Croitoru – Matei, Turda, Leca, Muşat – Meza Colli, Prepeliţă (Şerban ’69) – Deac (Popa ’69), Cozma (Honciu ‘2, Buhăescu ’69), Mătiş (Grecu ’46) – NDiaye. Antrenor: Ionuţ Badea

Golurile au fost înscrise de Baco ’41 şi Cardoso ’52 (după o acțiune individuală spectaculoasă). Vezi aici cele două reușite. UTA Arad vs FC VoluntariFC Hermannstadt vs Academica ClinceniCFR Cluj vs Sepsi Sfântu GheorgheFC Botoșani vs Poli IașiCSU Craiova vs Astra GiurgiuFCSB vs FC ViitorulChindia Târgoviște vs Dinamo București