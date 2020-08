Thiago Silva a semnat cu noua echipă - Brazilianul a părăsit-o pe PSG după 8 ani

Finalist cu PSG al ultimei ediții a Champions League, Thiago Silva a părăsit gruparea pariziană după opt sezoane. Fundașul brazilian a apărut vineri în echipamentul noii sale formații, Silva urmând să evolueze în Premier League.



Chelsea a anunțat pe contul personal de Twitter transferul apărătorului în vârstă de 35 de ani. Acesta a semnat un contract valabil pentru un sezon, cu opțiune de prelungire pentru încă un an.



Thiago Silva a sosit la Londra din postura de jucător liber de contract. Fotbalistul care va împlini 36 de ani pe 22 septembrie a bifat 315 meciuri în tricoul celor de la PSG. A marcat 17 goluri și a câștigat șapte titluri în Ligue 1 cu parizienii.



De-a lungul carierei, Silva a mai evoluat la RS Futebol, Juventude, FC Porto, Dinamo Moscova, Fluminense şi la AC Milan, iar la echipa naţională a Braziliei a strâns 89 de selecţii.



Done deal! \uD83D\uDE4C Welcome to Chelsea, @TSilva3! #OhhThiagoSilva