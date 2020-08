FOTO Modul inedit în care Zlatan Ibrahimovic a anunțat că și-a prelungit contractul cu AC Milan

​Atacantul suedez Zlatan Ibrahimovic şi-a anunţat într-un mod inedit prelungirea contractului cu AC Milan, informează lequipe.fr.





El a postat pe reţelele de socializare o poză în care apare în tricoul echipei AC Milan cu numărul 11, nu 21 ca până acum. Cifra 1, a zecilor, a fost pusă peste cifra 2.



"Cum am spus, abia mă încălzesc", a fost comentariul care a însoţit fotografia.



Prin intermediul acestui montaj foto, suedezul arată că a decis să-şi schimbe numărul pentru a-l purta pe cel avut în primele sezoane sub culorile roşu şi negru (2010-2012).



Joi, mai multe publicaţii italiene susţineau deja că atacantul Zlatan Ibrahimovic (38 de ani) va semna un nou contract pe un sezon cu AC Milan. Informaţii pe care suedezul, care a marcat 11 goluri în 20 de meciuri în Serie A şi Cupa Italiei sezonul trecut, le-a confirmat vineri.



Atacantul Zlatan Ibrahimovici, 38 de ani, a revenit la AC Milan, la 3 ianuarie, când a semnat un contract până la finalul sezonului, cu opţiune pentru încă un an.



În carieră, el a mai evoluat la Malmo, Ajax Amsterdam, Juventus, Inter Milano, FC Barcelona, PSG, Manchester United şi Los Angeles Galaxy, transmite News.ro.



Zlatan și postarea care anunță prelungirea contractului cu AC Milan: