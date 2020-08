Scandal mare la FC Barcelona - Moțiune de cenzură împotriva președintelui după ce Lionel Messi a anunțat că vrea să plece

"Tocmai am depus o solicitare scrisă pentru a cere un vot de cenzură împotriva lui Josep Maria Bartomeu şi a întregii conduceri. Ei nu mai pot rămâne niciun minut în plus la conducerea echipei", a scris, pe contul său de Twitter, Jordi Farre.Acest candidat declarat la preşedinţia clubului - care aparţine suporterilor abonaţi - a transmis prin intermediul unui comunicat că anunţul lui Lionel Messi legat de dorinţa sa de a părăsi Barca reprezintă "o dovadă în plus a dezordinii" din interiorul clubului.Un apel circulă, de asemenea, pe reţelele de socializare pentru a cere suporterilor nemulţumiţi să se reunească în jurul orei locale 19:00 pentru a cere demisia lui Bartomeu, transmite Agerpres De altfel, aproximativ 100 de suporteri s-au adunat deja marţi seara în faţa biroului mult criticatului preşedinte.a provocat un cutremur în lumea fotbalului. Aflat încă sub contract cu FC Barcelona până la data de 30 iunie 2021, starul argentinian în vârstă de 33 de ani a comunicat, prin intermediul unui fax trimis clubului, că doreşte rezilierea "unilaterală" a contractului său.Căpitanul Barcelonei ar putea pleca în iunie anul viitor ca jucător liber de contract. Dacă un club vrea să-l transfere încă din această vară, ar trebui să achite clauza de reziliere, fixată la astronomica sumă de 700 de milioane de euro, conform presei catalane.Mai ales echipe din Anglia şi Italia s-au arătat interesate de el, potrivit presei spaniole.Lionel Messi a venit la FC Barcelona în septembrie 2000, la vârsta de 13 ani, de la CA Newell's Old Boys, club din oraşul argentinian Rosario. El a debutat la prima echipă la 17 ani, pe 16 octombrie 2004, contra lui Espanyol Barcelona (1-0), şi a marcat 634 de goluri şi a câştigat 34 de trofee în 731 de meciuri oficiale disputate în tricoul blaugrana.