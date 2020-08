​VIDEO Tristețe și frustrare pe străzile Parisului vs Bucurie de nedescris la Marsilia

​Înfrângerea lui PSG în finala Champions League (0-1 cu Bayern Munchen) a adus multă tristețe pe străzile Parisului, fanii campioanei Franței fiind dispersați cu ajutorul gazelor lacrimogene de către forțele de ordine. În antiteză, la Marsilia a fost sărbătoare, suporterii lui OM bucurându-se de insuccesul rivalilor.



Mașină în flăcări pe străzile Parisului:



PSG fans start looting the Champs Elysees after defeat to Bayernpic.twitter.com/uK5MhTsbO8