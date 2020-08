US Open: Unde vor locui Serena Williams și Novak Djokovic pe durata turneului de la New York

​​Serena Williams şi Novak Djokovic au declarat că în perioada US Open au optat pentru a sta în case închiriate, nu în hotelul oficial al turneului, relatează forbes.com.





Williams a închiriat o casă pentru a se proteja, ea spunând că are probleme cu plămânii, informează News.ro







„Vreau să fiu aici, dar am probleme reale de sănătate. Nu am vrut să fiu cazată la hotelul oficial deoarece am probleme cu plămânii şi am simţit că ar fi un risc pentru mine personal. Într-o casă am mai mult control, nu există cameriste, nimic de genul ăsta. Aveam nevoie să mă liniştesc psihic pentru a putea performa la New York”, a afirmat Serena Williams.



Novak Djokovic a declarat că fiecare sportiv a avut opţiunea de a-şi închiria o casă.





„Fiecare a avut oportunitatea de a face această investiţie. Este decizia fiecăruia. Este o binecuvântare să fiu într-un astfel de mediu, cu copaci şi linişte. Şi sunt recunoscător, pentru că am văzut hotelul în care stau cei mai mulţi jucători.







Nu vreau să par arogant şi ştiu că federaţia americană a făcut tot ce a putut pentru a oferi cazare şi a organiza totul astfel încât sportivii să poată juca şi să vină aici, dar este dificil pentru majoritatea să nu-şi poată deschide fereastra şi să fie într-un hotel, într-o cameră mică”, a explicat Novak Djokovic.



În schimb, Andy Murray a spus că închirierea unei case presupune „costuri astronomice”.