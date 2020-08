Dan Petrescu: "Cine nu va fi concentrat cu Clinceni, nu va juca împotriva celor de la Dinamo Zagreb"

Antrenorul echipei de fotbal CFR Cluj, Dan Petrescu, i-a atenţionat, vineri, într-o conferinţă de presă online, pe jucătorii săi că nu îi va folosi în partida cu Dinamo Zagreb din turul 2 preliminar al Champions League pe cei care nu se vor concentra la meciul cu Academica Clinceni, din debutul Ligii I, potrivit Agerpres.





"E clar că atunci când câştigi un meci atmosfera este una bună, mai ales că meciul a fost unul de Liga Campionilor (n.r. - victoria cu Floriana FC din primul tur preliminar al Ligii Campionilor). Chiar dacă a fost un tur preliminar, a fost un meci foarte important şi foarte greu. Au revenit la antrenamente Djokovic şi Păun, aşa că atmosfera în momentul de faţă este foarte bună. Dar cine nu va fi concentrat cu Academica Clinceni e clar că nu va juca împotriva celor de la Dinamo Zagreb. Trebuie să joci bine cu Clinceni dacă vrei să rămâi în echipă. Nu ai cum să nu fii motivat, e prima etapă, eşti în lotul campioanei din ultimii trei ani şi trebuie să demonstrezi că meriţi acest tricou. Asta trebuie să facă ei la meciul cu Clinceni", a afirmat tehnicianul.





"Va fi greu să ştim ce va face Academica pentru că au schimbat jucători. E clar însă că anul trecut au făcut un sezon peste aşteptările tuturor şi merită felicitări. E cel mai bine să jucăm. Antrenamentele sunt bune, dar meciul e meci. E clar că suntem în urmă cu antrenamentele, nu am avut timp să ne antrenăm faţă de celelalte echipe. Am fi avut nevoie şi de antrenamente, dar prefer să jucăm decât să nu jucăm", a adăugat el.





Dan Petrescu a menţionat că va fi greu pentru CFR Cluj să mai joace 16 meciuri în cupele europene aşa cum s-a întâmplat în sezonul precedent.





"Anul trecut am jucat multe meciuri în cupele europene... am jucat 16 meciuri. Dacă am mai juca şi anul acesta atâtea am ajunge în finala Europa League sau Champions League. Deci anul acesta e greu să mai jucăm 16 partide. Acum vor fi mai puţine în cupele europene, dar vor fi mai multe în campionat. Cred că e record de meciuri, 40 nu cred că s-au jucat vreodată în istoria României. Şi mi se pare foarte ciudat pentru că suntem în pandemie şi se amână foarte multe meciuri. De aceea avem nevoie de mulţi jucători, asta e filosofia mea. Mereu vreau să am 2-3 jucători pe post, mai ales dacă joci în competiţiile europene", a spus Petrescu.





Antrenorul a ţinut să menţioneze în conferinţa de presă faptul că gruparea şi-a achitat restanţele salariale către jucători: "S-a tot vorbit de problemele financiare de la CFR, iar acum eu spun că e linişte şi nimeni nu mai are scuze dacă ceva se va întâmpla pe teren. Acum totul e bine la CFR, suntem pe drumul cel bun, sper să rămânem aşa în continuare. Deci problemele care erau s-au cam rezolvat".





Echipa de fotbal CFR Cluj întâlneşte, duminică, de la ora 18:00, în deplasare, formaţia Academica Clinceni, într-o partidă contând pentru prima etapă a ediţiei 2020-2021 a Ligii I.