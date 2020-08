De acum e oficial: Cine este antrenorul care va încerca redresarea Barcelonei

"Ronald Koeman va fi antrenorul" lui FC Barcelona, a anunţat marţi seara preşedintele Josep Maria Bartomeu într-un interviu acordat postului de televiziune al clubului spaniol de fotbal, Barca TV, informează AFP.

"Dacă totul va decurge bine, Koeman va fi antrenorul pe care îl vom anunţa şi care va conduce această echipă şi aceşti jucători, cu un proiect diferit", a indicat Bartomeu, la o zi după concedierea lui Quique Setien, care s-a aflat la conducerea tehnică a catalanilor începând in luna ianuarie, informează Agerpres "Am pariat pe el pentru că îl cunoaştem bine, ştim cum vedere lucrurile, cum doreşte să joace echipele sale, dar şi pentru experienţa sa, pentru că a făcut parte din 'Dream Team'-ul lui (Johan) Cruyff, pentru că cunoaşte Barca şi modul său de a vedea fotbalul", a continuat preşedintele grupării "blaugrana".Bartomeu a afirmat, totodată, că "Messi va fi unul dintre pilonii proiectului lui Ronald Koeman", infirmând astfel zvonurile referitoare la o posibilă plecare a starului argentinian de pe Camp Nou, care s-au intensificat după eşecul ruşinos suferit de Barca în faţa echipei germane Bayern Munchen (scor 2-8), în sferturile de finală ale actualei ediţii a Ligii Campionilor."Messi rămâne cel mai bun jucător din lume. Este numărul unu şi e alături de noi. Iar fiecare proiect pe care îl facem, îl facem ştiind că avem cel mai bun jucător din lume. Pentru a-l face şi mai bine. Iar în noul proiect, Koeman se bazează absolut pe Messi", a adăugat conducătorul clubului catalan."Messi este sub contract cu Barca până în 2021, el ştie asta şi noi o ştim cu toţii. Discut în mod regulat cu el şi mai ales cu tatăl său. Ei ştiu că avem nou proiect, cu un nou antrenor care contează pe el", a insistat Bartomeu.Întrebat dacă echipa catalană trăieşte un final de ciclu, preşedintele Barcelonei a respins această idee. "Nu, nu este finalul unui ciclu, pentru că un nou ciclu va fi fără Messi. Iar Messi va rămâne. Messi creează o eră, era Messi. Iar în era Messi sunt mai multe cicluri, între care unul care începe acum", a conchis Josep Maria Bartomeu.Ronald Koeman, în vârstă de 57 ani, este selecţionerul Olandei începând din 2018. El a purtat tricoul Barcelonei între 1989 şi 1995, cucerind patru titluri de campion al Spaniei alături de echipa catalană, pe care a ajutat-o de asemenea să câştige primul trofeu de campioană a Europei din istoria sa, în 1992.