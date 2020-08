Europa League: Inter Milano, de neoprit - Italienii s-au calificat în finală (5-0 vs Șahtior Donețk)

​Inter Milano, echipa lui Antonio Conte, s-a calificat în finala Europa League, după ce a reușit să treacă (în manșă unică) cu scorul de 5-0 de Șahtior Donețk, fosta echipă a lui Mircea Lucescu și câștigătoare a competiției în 2009. Inter a fost net superioară și a dominat meciul de la un capăt la altul, iar italienii vor juca pentru trofeu cu Sevilla, de 5 ori câștigătoare a competiției.



Lautaro Martinez a deschis scorul cu capul în minutul ‘19 după o pasă a italianului Barella. D’Ambrosio a dublat avantajul tot cu o lovitură de cap în minutul ’64, în urma unui corner.

Martinez a reușit dubla în minutul ’74 și a dus scorul la 3-0. Lukaku a bifat și el dubla prin golurile din minutele ’79 și ’84 și a stabilit scorul final, 5-0.



Au evoluat următoarele echipe:

Inter Milano: Handanovic – Godin, De Vrij, Bastoni – D’ Ambrosio (Moses ’80), Barella, Brozovic, Gagliardini, Young (Biraghi ’66) – Lukaku (Esposito ’85), Martinez (Eriksen`81). Antrenor: Antonio Conte

Șahtior Donețk: Pyatov – Matviienko, Khocholava, Kryvtsov, Dodo – Stepanenko, Antonio – Taison, Alan Patrick (Solomon ’59), Marlos (Konoplyanka ’75) – Moraes. Antrenor: Luis Castro

Arbitru: Szymon Marciniak (Polonia).



Inter nu a mai câștigat un trofeu din 2011 (Cupa Italiei). În marea finală pentru trofeu, Inter Milano se va duela cu Sevilla, de 5 ori câștigătoare a competiției. Meciul va avea loc pe 21 august, ora 22:00, în Germania, pe stadionul RheinEnergieStadion din Koln.



⚫️\uD83D\uDD35 Inter qualify for the #UELfinal in emphatic style! #UEL