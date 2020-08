Moment istoric: Dinamo a fost vândută de Ionuț Negoiță unei societăţi străine - Benel International SA

​FC Dinamo a anunţat, joi, că are un nou acţionar majoritar, şi anume compania Benel International SA, reprezentată de Pablo Cortacero.





“Pentru prima oară în istoria de 72 de ani a clubului, Dinamo Bucureşti intră sub patronajul unei societăţi internaţionale”, se arată pe contul de Facebook al FC Dinamo.



"Sunt bucuros să anunţ, în numele companiei pe care o reprezint, că am finalizat această tranzacţie cu reprezentanţii clubului Dinamo. Este o zi importantă pentru club, pentru suporteri, pentru familia Dinamo.







Acest club merită mult mai mult decât a reuşit în ultimii ani. Merită o echipă pentru performanţă şi sper să reuşim promovăm Dinamo Bucureşti în Europa prin rezultate importante în fotbalul românesc şi în cupele europene. Sunt încrezător că împreună cu suporterii dinamovişti vom reuşi să fim cei mai buni!", a declarat Pablo Cortacero.



Prezentarea oficială a noului acţionariat va avea loc în următoarele zile, transmite News.ro.





Ce a spus Dănciulescu, managerul sportiv al clubului



„Am fost de dimineață la club. Am stat pe la birouri, au venit și acești investitori spanioli la birourile de la hotel, unde Dinamo are sediul. Am aflat și eu că se va face această tranzacție.



Era o armată de avocați și de notari din partea domnului Negoiță, dar și din partea spaniolilor. Am primit și eu confirmarea că, până la urmă, această vânzare a avut succes. Cred că s-a parafat un act în sine. Nu știu mai multe detalii.



Vom vedea zilele viitoare ce va fi și voi decide pe ce drum o voi lua eu” - Ionel Dănciulescu la Digisport.