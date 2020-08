​Europa League: Inter Milano, prima semifinalistă / Prelungiri în Manchester United vs FC Copenhaga

Rezultatele zilei:

Inter Milano vs Bayer Leverkusen 2-1

Barella '15, Lukaku '21 / Havertz '24





Manchester United vs FC Copenhaga 1-0 (prelungiri, se actualizează)

Bruno Fernandes '94 penalti

Au loc marți:

Programul semifinalelor:

Inter a avut două penaltiuri anulate cu ajutorul VAR.22:00: Șahtior Donețk vs FC Basel22:00: Wolverhampton vs Sevilla16 august: Wolverhampton/Sevilla vs Manchesster United/FC Copenhaga17 august: Inter Milano vs Șahtior Donețk/FC BaselMarea finală se va juca pe 21 august, la Koln.