​Europa League: Inter Milano, prima semifinalistă / Prelungiri în Manchester United vs FC Copenhaga

Inter a condus cu 2-0 după golurile înscrise de Barella '15 și Lukaku '21. Pentru Leverkusen a redus din diferență Havertz '24.Manchester United a deschis scorul în minutul 94. Bruno Fernandes a transformat penaltiul obținut de Martial.22:00 Șahtior Donețk vs FC Basel22:00 Wolverhampton vs SevillaWolverhampton/Sevilla vs Manchesster United/FC CopenhagaInter Milano vs Șahtior Donețk/FC Basel