S-au mișcat repede - Juventus a numit noul antrenor: Fost jucător emblematic al Italiei

Clubul Juventus Torino, care s-a despărţit în urmă cu doar o zi de tehnicianul Maurizio Sarri, a anunţat că noul antrenor al echipei este Andrea Pirlo.

Pirlo a semnat un contract pe doi ani, valabil până la 30 iunie 2022.

Andrea Pirlo se afla de la sfârşitul lunii trecute la conducerea echipei under 23 a clubului Juventus.

Pirlo, în vârstă de 41 de ani, a petrecut patru sezoane la Juventus, echipă alături de care a câştigat de patru ori campionatul Italiei, Cupa Italiei şi de două ori Supercupa Italiei, informează News.ro.



OFFICIAL ✍️ | Andrea Pirlo is the new coach of the First Team.https://t.co/riVxl1enbJ#CoachPirlo pic.twitter.com/pf9QRbJ6Ll