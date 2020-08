Primul interviu al lui Dan Petrescu după COVID-19. „Nu mă prindeam că am ceva dacă nu îmi făceau analize”

​”Eu nu am avut niciun simptom, dar a trebuit să respect regulile. Nu mă prindeam că am ceva dacă nu îmi făceau analize, nu am avut nimic niciodată. Am stat o săptămână în spital, m-au tratat extraordinar cei de acolo. Cei din familie au venit la balcon tot timpul, mi-au făcut cu mâna. Am stat singur și acum ne vom vedea”, a declarat Dan Petrescu, pentru sport.ro Dan Petrescu nu a putut fi alaturi de jucatorii sai când au câstigat titlul, însa s-a bucurat din fața televizorului.Antrenorul lui CFR a primit trofeul în izolare, acolo unde se află de o săptămâna pentru a se bucură. "Am dormit cu trofeul. Mie îmi place să dorm cu trofee. Eu mi l-am pus singur, cu medalie, cu tot, aici. Mie îmi place în primele seri să îl am lângă mine", a adăugat antrenorul.