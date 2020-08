​LiveScore: Rapid vs Turris / FC Argeș vs UTA Arad / CS Mioveni vs Petrolul (de la 18:30)

Liga 2 - Lupta pentru promovare

Cinci echipe se luptă pentru promovarea în Liga 1, în ultima etapă din liga secundă de fotbal. UTA Arad, văzută ca favorită la începutul play-off-ului, poate rata promovarea directă (este sigură de locul de baraj), în timp ce Rapid București, CS Mioveni, FC Argeș și Turris-Oltul Turnu Măgurele se duelează și ele pentru un loc în prima ligă (Petrolul Ploiești este singura echipă pentru care meciul din ultima etapă nu are miză). Partidele vor începe de la ora 18:30 și vor fi transmise în direct pe DigiSport, Look Sport și TelekomSport și LiveScore pe HotNews.ro.

Care sunt criteriile de departajare dacă echipele sunt la egalitate de puncte:





1. Dacă a fost sau nu aplicată rotunjirea de 0,5 puncte înainte de startul play-off-ului.

2. Numărul mai mare de puncte în meciul direct din play-off.

3. Golaverajul general din play-off.

4. Numărul mai mare de goluri înscrise în play-off.

5. Locul ocupat în Liga 2 în momentul întreruperii sezonului regular.

Rapid București vs Turris-Oltul Turnu MăgureleFC Argeș vs UTA AradCS Mioveni vs Petrolul Ploiești1. UTA Arad (7-7 golaveraj) 29 puncte2. CS Mioveni (4-4) 273. FC Argeș (6-5) 264. Turris-Oltul Turnu Măgurele (4-4) 255. Rapid București (3-3) 246. Petrolul Ploiești (2-3) 22Primele două clasate vor promova direct, în timp ce a treia clasată va juca un baraj cu o reprezentantă din Liga 1.