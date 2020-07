FCSB anunţă că Alexandru Buziuc va evolua pentru echipa din Berceni, începând cu sezonul 2020-2021.

"Mă bucur foarte mult că am ajuns la una dintre cele mai mari echipe din ţară şi consider că este un pas important în cariera mea. Îmi doresc foarte mult să pun umărul la îndeplinirea tuturor obiectivelor din sezonul următor.

Ştiu că aşteptările sunt mari aici şi nivelul meu de pregătire trebuie să fie unul ridicat, astfel încât voi munci mai mult, pentru a demonstra că merit să joc la FCSB", a spus jucătorul, pentru site-ul oficial al "roş-albaştrilor".



Atacantul în vârstă de 26 de ani se va alătura lotului condus de Anton Petrea după ultima partidă din play-out în tricoul formaţiei Academica Clinceni.



În carieră, el a mai jucat la FC Vaslui, Gaz Metan Mediaş şi Rapid CFR Suceava, transmite News.ro.



