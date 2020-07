Final încurcat de sezon în Liga 1 - LPF admite că este posibil ca meciul Astra - Craiova să nu se mai dispute

Cu câte două jocuri rămase de disputat pentru primele patru echipe, clasament play-off-ului este următorul:

1. CSU Craiova - 44 de puncte

2. CFR Cluj - 43 de puncte

3. Astra Giurgiu - 33 de puncte

4. FCSB - 31 de puncte

5. FC Botoşani - 29 de puncte

6. Gaz Metan Mediaş - 25 de puncte.





Au rămas de disputat:



Astra Giurgiu vs CS U Craiova (nu se știe când va avea loc)

FCSB vs CFR Cluj (31 iulie)

FC Botoșani vs Gaz Metan Mediaș (1 august)

FCSB vs Astra Giurgiu (1 august)

CS U Craiova vs CFR Cluj (1 august).