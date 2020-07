VIDEO Cupa Rusiei, spartă la puțin timp după ce a fost câștigată - Cine este autorul imaginilor zilei

​Zenit Sankt Petersburg a câștigat, sâmbătă, Cupa Rusiei la fotbal, iar la festivitatea de premiere trofeul a avut serios de suferit după ce a fost scăpat.



Branislav Ivanovic, fost jucător la Chelsea, este autorul imaginilor zilei: a ridicat trofeul, iar apoi l-a scăpat. Cupa s-a spart în anumite locuri, spre amuzamentul coechipierilor lui Ivanovic.



Zenit a câștigat trofeul după 1-0 cu Khimki, partidă care a avut loc la Ekaterinburg. Golul a fost marcat de Dziuba, în minutul 84, din penalti.

De știut: Zenit a reușit în acest an eventul, performanță pe care a mai bifat-o și în ediția 2009-2010.



Momentul în care Ivanovic sparge trofeul:



Whoops! \uD83D\uDE31



Zenit captain Branislav Ivanovic dropped and broke the Russian Cup after their win on Saturday. pic.twitter.com/kiByghwd7j