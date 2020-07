​Premier League: Noul sezon va începe la 12 septembrie

Sezonul 2020-2021 din prima divizie a campionatului de fotbal al Angliei va începe pe 12 septembrie şi se va încheia pe 23 mai, a anunţat vineri Premier League, potrivit Reuters.

Ediţia 2019-2020 a Premier League programează ultimele meciuri duminică.

Noul sezon ar fi trebuit să înceapă pe 8 august, însă a fost amânat după ce sezonul 2019-2020 a fost întrerupt trei luni din cauza pandemiei de COVID-19.

Formaţiile vor avea la dispoziţie circa şapte săptămâni pentru a pregăti noua campanie. De mai puţin timp vor beneficia formaţiile implicate în Champions League şi Europa League, competiţii a căror finală este prevăzută pe 23 august, respectiv 21 august.

Noua stagiune va debuta după o perioadă rezervată meciurilor echipelor reprezentative, din Liga Naţiunilor, ce vor avea loc între 3 şi 8 septembrie.

