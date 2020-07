VIDEO Liverpool, victorie spectaculoasă împotriva lui Chelsea / Echipa lui Jurgen Klopp a primit trofeul de campioană

Liverpool a învins, miercuri, pe teren propriu, cu scorul de 5-3 (3-1), echipa Chelsea, în etapa a 37-a, penultima, a campionatului englez de fotbal Premier League. La finalul meciului de pe Anfield, jucătorii antrenaţi de Jurgen Klopp au primit trofeul, medaliile şi tricourile de campioni, potrivit News.ro.

Keita '23, Alexander-Arnold '38, Wijnaldum '43, Firmino '55 şi Oxlade-Chamberlain '84 au marcat golurile gazdelor. Pentru Chelsea au înscris Giroud '45+3, Abraham '61 şi Pulisic '73.

Campioană de mai mult timp, Liverpool conduce în clasament, cu 96 de puncte, urmată de Manchester City, cu 78 de puncte, şi de Manchester United şi Chelsea, ambele cu câte 63 de puncte.



Căpitanul Jordan Henderson a ridicat trofeul pe un stadion gol, dar mii de fani au fost prezenţi în afara stadionului pentru a sărbători titlul aşteptat de 30 de ani, în ciuda solicitărilor poliţiei şi clubului să nu se adune în grupuri mari, din cauza pandemiei de coronavirus.

