Cupa României, finala: FCSB vs Sepsi Sfântu Gheorghe (de la 20:00)

După încă un sezon ratat în Liga 1, FCSB speră să-și mai spele din păcate în Cupa României, competiție unde va disputa finala împotriva celor de la Sepsi Sfântu Gheorghe. Meciul va avea loc miercuri, de la ora 20:00, la Ploiești, pe Ilie Oană.







Cum a ajuns Sepsi în finală:





Sepsi vs Ripensia Timişoara 4-1

Sepsi vs Astra 4-2

Sepsi vs Petrolul 1-0

Sepsi vs Poli Iaşi 5-1 în tur şi 3-0 în retur





Cum a ajuns FCSB în finală:





FCSB vs Metaloglobus 2-0

FCSB vs Universitatea Cluj 1-0

FCSB vs Hermannstadt 2-1

FCSN vs Dinamo 3-0 în tur şi 1-0 în retur





Formația bucureșteană și-a trecut în palmares ultima dată Cupa României în anul 2015.







Echipele probabile:





Sepsi: Niczuly - Dimitrov, Bouhenna, Tincu, Fl. Ștefan - R. Deaconu, Vașvari - Carnat, Achahbar, Ștefănescu - Safranko. Antrenor: Leo Grozavu





Rezerve: Fejer, L. Kovacs, G. Dragomir, L. Fulop, T. Diaz, Andrezly, I. Fulop, Karanovic, Csiszer





FCSB: A. Vlad - V. Crețu, Miron, I. Cristea, Panțâru - Olaru, Ov. Popescu, Fl. Tănase - Man, Ad. Petre, Fl. Coman. Antrenor: Toni Petrea

Rezerve: Udrea, Moruțan, Soiledis, Vână, C. Dumitru, Oaidă, Pantea, Pandele, Ad. Niță.



Stadion: "Ilie Oană", Ploiești





Arbitru: Sebastian Colțescu (Craiova) / Asistenți: Ovidiu Artene (Vaslui) și George Neacșu (Câmpulung Muscel).





Cum stau cele două formații în Liga 1:





Sepsi ocupă locul 4 din play-out-ul Ligii 1, cu 28 de puncte. A înregistrat două victorii, 5 remize și 3 înfrângeri.





FCSB se află pe 5, cu 28 de puncte. A bifat o singură victorie în play-off, 3 remize și 3 înfrângeri.







Înființată în urmă cu 9 ani, formația din Sfântu Gheorghe și-ar putea trece în palmares primul trofeu. De cealaltă parte, Toni Petrea ar putea debuta cu un trofeu pe banca tehnică a FCSB-ului.





Finala Cupei României poate fi urmărită în direct pe Digisport, Telekomsport și Look Plus.