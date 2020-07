11 cazuri de coronavirus la CFR - Ardelenii, acuzați că nu au respectat regulile sanitare în avionul care i-a dus de la Cluj la București

CFR trece prin momente dificile în finalul de sezon, nu mai puțin de 11 persoane din cadrul formației din Gruia fiind depistate pozitiv la Covid-19. Unii dintre jucătorii campioanei sunt acuzați de unul dintre pasagerii avionului care i-a adus de la Cluj la București că nu au ținut cont de niciun fel de reguli sanitare, deși perioada pe care o traversăm impune din plin acest lucru.







Contactat de gsp.ro , unul dintre pasagerii avionului cu care CFR s-a deplasat de la Cluj la București a povestit cum unii dintre jucătorii lui Dan Petrescu nu ar fi ținut cont de măsurile de siguranță sanitară.





CFR a venit la București cu o cursă de linie și nu cu un charter închiriat.







Ce povestește unul dintre pasagerii avionului Cluj - București:







"Eu nu-i cunosc pe acești băieți, nu sunt microbist. Dar m-a deranjat faptul că nu respectau regulile, iar eu am familie acasă și acum văd că 11 dintre ei au Covid. Au venit cu autocarul până la intrarea în aeroport și vă spun clar că nu aveau măști în autocar. Le puneau abia după ce coborau, dar aia e treaba lor internă.







Deranjant e că în aeroport, unii nu purtau deloc sau purtau măștile aiurea. Un jucător tânăr, sub 1,80 metri și zic asta pentru că aia e înălțimea mea, cu părul blond sau platinat și mai lung, avea masca agățată doar de o ureche, cealaltă parte atârna. Alți doi jucători aveau masca sub gură la coada de la check-in.



Mai erau niște oficiali mai în vârstă și ei nu respectau evident regulile. Unul dintre ei era foarte verbal, își dăduse masca jos și vorbea despre o beție, cred. În avion, acest tip mai în vârstă (n.r. maseurul Iosif Mureşan) a stat chiar în fața mea. Râdea cu un altul despre niște cartonașe roșii, nu am înțeles exact, dar spunea ceva de genul: “Iar te-a prins Petrescu?! Cât mai e un cartonaș roșu?”



Primii jucători erau în avion la două scaune distanță de mine. Întrebarea mea pentru ei este dacă din ceilalți 150 de pasageri erau unii bolnavi, ei riscau să piardă campionatul nerespectând regulile?! Stând cu măștile așa cum stăteau puteau să ia virusul din avion”, a declarat Paul Siserman, pentru gsp.ro.







Cine sunt cei 11 infectați de la CFR Cluj:







Grzegorz Sandomierski (portar)

Cristi Bălgrădean (portar)

Adrian Păun (mijlocaş)

Damjan Djokovic (mijlocaş)

Claudiu Petrila (mijlocaş)

Cătălin Golofca (mijlocaş)

Cristian Moldovan (antrenor cu portarii)

Costin Curelea (antrenor secund)

Cristian Dragotă (preparator fizic)

Bogdan Aldea (preparator fizic)

Radu Pralea (kinetoterapeut).







CFR are programat următorul meci din Liga 1 în data de 26 iulie, pe teren propriu, contra celor de la FC Botoșani. Rămâne de văzut dacă partida va mai avea loc sau nu la data anunțată mai sus.