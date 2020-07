Ce rol va îndeplini Vintilă la returul cu Dinamo din semifinalele Cupei României - Este cunoscut numele noului antrenor de la FCSB

Telenovela noului antrenor de la FCSB s-a încheiat: Bogdan Vintilă are bagajele făcute, iar Toni Petrea, fostul secund al lui Reghecamp în Emiratele Arabe Unite, va fi tehnicianul care se va ocupa de formația bucureșteană.







Vintilă va sta pe banca la meciul retur cu Dinamo din semifinalele Cupei României (a fost 3-0 în tur pentru FCSB), dar nu va mai ocupa funcția de antrenor după încheierea acestei dispute (miercuri, ora 20:00 va avea loc manșa retur).







Laurențiu Reghecamp și-a trimis doi dintre colaboratorii săi la FCSB: Toni Petrea va fi antrenor principal, în timp ce la echipă va sosi și preparatorul fizic Thomas Neubert.







Ce spune patronul echipei







"Antrenor Reghe? Nu se pune problema. Am vorbit și cu el azi pentru că am cerut acordul și pentru Toni Petrea. Nu se pune problema acum pentru că el are un contract și nu are rost să vorbim despre asta" - Gigi Becali, la Digisport.





Astfel, Petrea și Neubert se vor ocupa de FCSB în ultimele patru etape din play-off, dar și în eventuala finală de Cupa României.







Cu cine mai are de jucat FCSB în acest play-off:





CS U Craiova - FCSB

FCSB - CFR Cluj

Gaz Metan Mediaș - FCSB

FCSB - Astra Giurgiu.