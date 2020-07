Alexandru Băluță s-a despărțit de Slovan Liberec

Formaţia Sparta Praga, cu Florin Niţă rezervă, a câştigat, miercuri seară, Cupa Cehiei, învingând în finală echipa lui Alexandru Băluţă, Slovan Liberec, scor 2-1. Băluţă a fost titular la Slovan şi a jucat până în minutul 84.





La Slovan Liberec, locul 4 în prima ligă cehă, internaţionalul român a jucat 28 de meciuri în toate competiţiile, a marcat şase goluri şi a oferit tot atâtea pase decisive.





Băluţă, 26 de ani, a fost împrumutat în acest sezon de Slavia Praga la echipa Slovan Liberec. El revine la campioana Cehiei, în lotul căreia se află Nicolae Stanciu.





Alexandru Băluţă a fost transferat în vara anului 2018 de Slavia de la CSU Craiova, potrivit News.ro.

"Din păcate, aventura mea se încheie aici, după finala cupei. Le mulţumesc mult tuturor fanilor şi celor care iubesc această echipă extraordinară. În primul rând, vreau să le mulţumesc colegilor mei, ei m-au ajutat mult şi mi-au arătat un mare respect tot timpul. Mulţumesc întregului staff de la Slovan Liberec, nu voi uita niciodată nimic, iar respectul meu pentru această echipă va exista întotdeauna. Mi-au oferit şansă şi au apreciat calitatea mea şi munca mea de la început. Poate nu am fost suficient de bun, dar am încercat să dau tot ce pot în fiecare zi şi am învăţat multe lucruri. Urez toate cele mai bune echipei! Meriţi mai mult decât anul acesta împreună! Îmi va fi dor!",