​VIDEO Juventus vs Torino 4-1 / Record pentru Gianluigi Buffon

Serie A

Pentru Bătrâna Doamnă au marcat Dybala '3, Cuadrado '29, Cristiano Ronaldo '61 și Djidji '87 (autogol). Golul oaspeților a fost înscris de Belotti '45+6 (penalti).Sassuolo vs LecceLazio vs AC MilanInter vs BolognaUdinesse vs GenoaBrescia vs VeronaParma vs FiorentinaSampdoria vs SpalCagliari vs AtalantaNapoli vs AS Roma.1. Juventus 75 puncte / 30 meciuri2. Lazio 68 / 293. Inter 64 / 294. Atlanta 60 / 295. AS Roma 48 / 296. Napoli 45 / 297. AC Milan 43 / 29 etc.