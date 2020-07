​VIDEO Manchester United a urcat pe loc de Champions League (5-2 vs Bourenmouth)

Premier League

Pentru echipa lui Ole Gunnar Solskjaer au marcat Greenwood '29, '54, Rashford '35 (penalti), Martial '45+2 și Bruno Fernandes '59 (a oferit și două assist-uri). Pentru oaspeți au înscris Stanislas '15 și King '50 (penalti).*click pe rezultat pentru a urmări golurileNorwich vs 0-1 (Trossard '25)vs Crystal Palace 3-0 (Iheanacho '49, Vardy '77, '90+4)Wolves vs ArsenalChelsea vs WatfordBurnley vs Sheffield UnitedNewcastle vs West HamLiverpool vs Aston VillaSouthampton vs Manchester CityTottenham vs Everton1. Liverpool 86 puncte / 32 meciuri2. Manchester City 66 / 323. Leicester 58 / 334. Manchester United 55 / 335. Chelsea 54 / 326. Wolves 52 /32 etc.