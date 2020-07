Bayern Munchen a plătit 49 de milioane de euro pentru un jucător de la Manchester City

Leroy Sane este noul jucător al formației Bayern Munchen, după cum a anunțat campioana din Bundesliga pe Twitter. Jucătorul ofensiv a venit de la Manchester City, iar contractul care îl leagă de bavarezi se întinde până în vara anului 2025.



City va primi pentru vânzarea fotbalistului 49 de milioane de euro. "Cetăţenii" mai pot încasa de la germani zece milioane de euro bonusuri şi şi-au păstrat o cotă de 10% dintr-o posibilă revânzare a jucătorului.



Fotbalistul german de origine senegaleză, în vârstă de 24 de ani, mai avea contract cu Manchester City până în 2021. El a evoluat la Schalke 04, înainte de a se transfera în Anglia, în august 2016.



La naţionala Germaniei, Sane are 21 de meciuri jucate şi cinci goluri marcate.



Clubul Bayern Munchen a anunţat, joi, din greşeală, transferul mijlocaşului ofensiv Leroy Sane, de la Manchester City, înainte ca acesta să fie oficial.



Anunţul a fost făcut pe versiunea arabă a site-ului oficial al clubului din Bavaria, fiind publicate imagini cu jucătorul semnând contractul şi îmbrăcat în tricolul noii sale echipe.



Jucătorul german era deja la Munchen, pentru vizia medicală şi semnarea contractului, dar transferul său nu fusese oficializat, transmite News.ro.



Welcome to Munich, @LeroySane19! We are thrilled to be able to welcome another member of the @DFB_Team and a world-class winger to @FCBayern. We have big goals - Leroy brings us one step closer to achieving them ⚪\uD83D\uDD34 #MiaSanMia #WeiterImmerWeiter pic.twitter.com/6irD1rjmkx