​Premier League: Liverpool, doar remiză pe terenul rivalei Everton / Chelsea a întors scorul cu Aston Villa

Everton nu a reușit să o învingă pe Liverpool în ultimele 22 de meciuri directe. De cealaltă parte, "cormoranii" au ajuns la patru meciuri consecutive fără gol marcat în deplasare în toate competițiile (ultima oară când acest lucru s-a întâmplat, Rafael Benitez era antrenor la Liverpool - septembrie 2006).





Au mai avut loc duminică:

vs Sheffield United 3-0 (Saint-Maximin '55, Ritchie '69, Joelinton '78)Aston Villa vs1-2 (Hause '43 / Pulisic '60, Giroud '62)Luni, de la ora 22:00, are loc partida dintre Manchester City și Burnley.1. Liverpool 30 meciuri (66-21) 83 puncte2. Manchester City 29 (71-31) 603. Leicester 30 (59-29) 544. Chelsea 30 (53-40) 515. Manchester United 30 (45-31) 466. Wolverhampton 30 (43-34) 46 etc.