Juan Carlos Unzue, fost secund al lui Luis Enrique la Barcelona, suferă de o boală incurabilă

​Tehnicianul Juan Carlos Unzue, fost antrenor second la FC Barcelona, a anunţat că suferă de scleroză lateral amiotrofică, informează sport.es. Diagnosticul i-a fost confirmat antrenorului în februarie şi presa scrie de o speranţă de viaţă de patru ani.

“Vreau doar să vă spun că am scleroză laterală amiotrofică. Mi-a afectat extremităţile, braţele, mâinile şi picioarele. Este o boală pentru care nu există vindecare şi nici tratament, cu excepţia unor pastille care la majoritatea pacienţilor ajută la încetinirea progresului bolii”, a spus Unzue într-o conferinţă de presă.



“Am două motive pentru care spun asta acum şi astfel. Majoritatea prietenilor şi cunoscuţilor cărora nu le-am putut mărturisi starea mea de sănătate din cauza situaţiei actuale pot afla de la radio sau televizor şi pot fi mai liniştiţi. Îi asigur pe toţi cei care mă cunosc că sunt bine, sunt puternic psihic şi mă simt privilegiat de ceea ce mi-a oferit viaţa până acum.



Al doilea motiv este să vă spun că obiectivul meu nu mai este să antrenez orice echipă. Voi semna pentru o echipă modestă, dar cu multă dăruire, cea a pacienţilor cu scleroză lateral amiotrofică. Suntem aproximativ 4.000 în această ţară şi din nefericire piaţa de transferuri este foarte activă”, a adăugat tehnicianul.



El a precizat că este dispus să participe la orice studiu legat de boala sa. “Există vreo două. Sunt dispus să fac parte din oricare”, informează News.ro.



Juan Carlos Unzue, în vârstă de 53 de ani, a antrenat ultima data echipa Girona, anul trecut. El a fost antrenor secund la FC Barcelona în perioada 2014-2017, atunci când principal a fost Luis Enrique.



Juan Carlos Unzué (ex managerial assistant at Barça) has ALS. He will announce it today alongside Luis Enrique and Eusebio at the Camp Nou. [sport] pic.twitter.com/V44X4qmyvk