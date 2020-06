Mallorca vs Barcelona

Disputat fără spectatori, meciul Mallorca - Barcelona a avut parte de un moment care s-ar fi crezut că va dispărea pe durata măsurilor speciale în care se dispută fotbalul în această perioadă. Un fan a intrat pe teren în minutul 53 pentru a-și face o poză cu Lionel Messi.







VIDEO Start lansat: Barcelona s-a impus cu 4-0 în deplasarea de la Mallorca







Ce a spus fanul





"A fost o experiență frumoasă. Am sărit un gard de doi metri. Visul meu e să am o poză cu Messi. Am mers aproape de el, am făcut poze, dar forțele de ordine m-au obligat să le șterg".