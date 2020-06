Barcelona își va prezenta noul echipament de joc pentru meciurile de acasă (de pe Camp Nou) la derbiul cu Espanyol, după cum informează presa iberică.



Astfel, pe 7 sau 8 iulie Barcelona se va duela cu rivala locală Espanyol, ocazie cu care Messi, Suarez, Ter Stegen și compania vor prezenta echipamentul de joc pentru sezonul viitor.



După ce în acest an a folosit un echipament în pătrățele (asemănător cu cel al Croației), Barca va reveni la celebrele sale dungi transversale. Față de ceea ce știam până acum (dungile roșii și albastre), vor apărea ceva mai proeminente și cele galbene (caracteristice Cataloniei).



