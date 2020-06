Ilie Poenaru: "Am văzut cazul Dinamo, cazul Botoşani şi am căzut puţin pe gânduri. La noi este bine"

Fundaşul Florin Achim a afirmat că jucătorii au fost mult mai atenţi în perioada asta. "Ne aşteaptă un meci greu. Ne-am pregătit bine perioada asta. Cel mai important este să luăm cele trei puncte pentru că întâlnim o echipă cu care concurăm pentru menţinerea în Liga 1. Am urmărit ce s-a întâmplat cu Dinamo şi Botoşani. Nu ne este frică pentru că am fost bine instruiţi de către club. Noi sperăm să fie bine. Nu ne-am mai lovit de aşa ceva până acum. Nu am fost neaparat stresaţi. Am fost, în schimb, mult mai atenţi", a spus Achim.





Liga I se reia sâmbătă, de la ora 17.00, cu meciul FC Voluntari - Academica Clinceni, din play-out. Campionatul României a fost întrerupt din 12 martie, ca urmare a pandemiei de coronavirus.

"Dacă avem conferinţe diferite, sperăm ca fotbalul să nu fie diferit. Să fie fotbalul pe care l-am întrerupt. Am văzut cazul Dinamo, cazul Botoşani şi am căzut puţin pe gânduri, pentru că nu este chiar o situaţie foarte plăcută. Sincer, m-am speriat, la noi este bine, noi am urmat întocmai ceea ce ni s-a cerut. Suntem bine, suntem toţi ok, din toate punctele de vedere. La test am ieşit toţi bine",