Adrian Mutu: "Ambiţiile mele de antrenor nu pot fi mai mici decât cele pe care le-am avut ca fotbalist"

"El are abilităţi de prădător asemănătoare cu cele ale lui Ruud van Nistelrooy, cu ceva din fineţea lui Thierry Henry", îl caracteriza atunci The Guardian pe Mutu.





"Nu-mi vine să cred că a fost acum 17 ani. În primul meu an la Chelsea am lucrat cu Claudio Ranieri, un antrenor grozav, care m-a dorit în echipă. Fără aceste probleme personale, lucrurile ar fi fost diferite...", a declarat Mutu pentru BBC Sport.





La 12 iulie 2004, la mai puţin de un an de la acel început exploziv şi la puţin peste o lună de la sosirea lui Jose Mourinho, care l-a înlocuit pe Ranieri, Mutu a fost supus unui test antidoping. Nimic neobişnuit pentru un fotbalist profesionist, cu excepţia faptului că acesta nu a fost comandat de autorităţile antidoping, ci de Chelsea. Clubul devenise bănuitor după o scădere a formei jucătorului pe teren şi după un comportament din ce în ce mai nesportiv în afara acestuia.





Rezultatul a fost negativ. Dar altul, realizat de autorităţile obişnuite, două luni mai târziu, a relevat cocaină în corpul lui Mutu. El a fost suspendat şapte luni şi dat afară de club.





Într-o acţiune legală fără precedent, Chelsea l-a urmărit pe Mutu pentru o despăgubire de milioane de lire sterline mai bine de un deceniu de atunci. În octombrie 2018, Curtea Europeană a Drepturilor Omului - recursul final al lui Mutu - a confirmat faptul că românul îi datora fostului său club şi, în final, proprietarului multimilionar rus Roman Abramovici, 15,2 milioane de lire sterline.





"Exercităm măsurile legale pentru a recupera sumele datorate şi vom continua să facem acest lucru", a declarat atunci un purtător de cuvânt al clubului.





După 20 de luni, nici Chelsea, nici Mutu nu au oferit vreo actualizare a disputei lor.





"Este ceva despre care nu vreau să vorbesc", a spus Mutu pentru BBC Sport.





Ulterior, Mutu a fost suspendat timp de nouă luni în 2010, după ce a fost testat pozitiv cu sibutramină, o substanţă pentru slăbit, care suprimă apetitul, în timp ce juca pentru Fiorentina.





Acum, la vârsta de 41 de ani, el nu ar dori să comenteze decizia clubului Chelsea de a alege litigiile în locul reabilitării şi reconcilierii cu un tânăr de 25 de ani. Dar poate reflecta asupra a ceea ce ar face într-o situaţie similară. În ianuarie, el a fost numit antrenor la naţionala sub 21 de ani a ţării sale.





"Cred că sunt persoana potrivită pentru că ştiu ce se întâmplă când un jucător are probleme cu indisciplina. Am trecut prin momente grele şi am revenit mai puternic. Dacă unul dintre jucătorii mei se întâmplă să facă o greşeală îi voi spune să înveţe din ea şi să nu o repete. M-am întors şi am jucat mai bine decât înainte, dovedind tuturor că jucătorii tineri care au făcut o greşeală trebuie ajutaţi, nu judecaţi şi distruşi”, a spus Mutu.





Care este viitorul lui Mutu? Chiar şi cu salariile din cariera sa reînviată la Juventus şi, în special, la Fiorentina, cererea clubului Chelsea, dacă este încă nedecontată, cântăreşte destul de mult.





"Ambiţiile mele de antrenor nu pot fi mai mici decât cele pe care le-am avut ca fotbalist. Mi-am dorit întotdeauna să fiu din ce în ce mai bun. Vreau să ajung ca antrenor cel puţin la acelaşi nivel la care am jucat, iar visul meu este să fiu antrenorul principal al echipei naţionale a României", a conchis fostul internaţional român.





Cariera managerială a lui Mutu este tânără, dar pot fi puţini candidaţi cu aceeaşi experienţă de viaţă, atât cu bune, cât şi cu rele, a concluzionat BBC.

"Ian Walker de la Leicester nu a avut nicio şansă. Mingea, lovită cu putere şi efect, a trecut pe lângă degetele întinse ale portarului şi s-a dus jos, la colţ. Brad Friedel de la Blackburn a fost următoarea victimă, fiind surprins de balonul care l-a ocolit şi a intrat în poarta goală. În momentul în care Adrian Mutu a marcat de două ori într-o victorie din septembrie 2003 împotriva formaţiei Tottenham, reuşind patru goluri în primele sale trei partide pentru Chelsea, părea că Premier League are un nou superstar",