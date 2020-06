Meciurile din Liga 1 se reiau vineri, după 3 luni / Orban: Nu poate fi vorba de spectatori din 15 iunie / Tătaru: Accesul pe stadioane, posibil la următoarea relaxare a restricțiilor

Liga 1 se reia de vineri, după 3 luni de blocaj din cauza pandemiei de coronavirus, însă fără spectatori pe stadioane. Premierul Ludovic Orban spune că nu se poate vorbi despre prezența spectatorilor la meciurile din 15 iunie, pentru că este foarte complicat de controlat galeriile din punct de vedere al distanţării sociale. Ministrul Sănătății, Nelu Tătaru, nu exclude însă ca următoarea etapă de relaxare a restricțiilor să fie permis accesul spectatorilor pe stadioane.

Reprezentanţi ai FRF, între care preşedintele Răzvan Burleanu şi directorul tehnic Mihai Stoichiţă, reprezentanţi ai LPF, preşedintele Gino Iorgulescu şi secretarul general Justin Ştefan, s-au întâlnit, joi, la Palatul Victoria cu premierul Ludovic Orban, cu ministrul Sănătăţii, Nelu Tătaru, cu ministrul Tineretului şi Sportului, Ionuţ Stroe, şi cu Gică Popescu, consilier al premierului, în condițiile în care Liga I se reia vineri.

"Am dorit să avem o discuţie care să marcheze debutul competiţiei (n.r. - Ligii I) şi să vedem în ce măsură putem să avem o colaborare şi să asigurăm condiţii de desfăşurare a meciurilor care să reducă la maximum riscurile de infectare. Îmi pare rău că am închis pe 12 martie (competiţiile sportive -n.r.), dar nu am avut ce face. Ca reluare a campionatului am fost însă un pic mai rapizi ca alţii. Iar eu vă spun din capul locului că nu poate fi vorba de prezenţa spectatorilor la meciuri după 15 iunie. E foarte greu de controlat... pentru că dacă dai drumul la spectacole (n.r. - meciuri) îţi vin galeriile şi e super complicat de a asigura reguli de distanţare sau alte lucruri", a afirmat Orban, citat de Agerpres.

El a spus că "dacă lucrurile evoluează bine, într-o perspectivă rezonabilă" se poate vorbi şi despre prezenţa spectatorilor la meciuri.

"Rugămintea mea este ca tot ce aţi discutat cu ministrul Sănătăţii şi ministrul Sportului să încercaţi să asiguraţi. Adică să convingeţi cluburile să respecte aceste reguli, pentru că ar fi păcat să apară cazuri de infectare... ar pune într-o lumină proastă... (n.r. - fotbalul)... dar eu cred că dacă lucrurile sunt OK, se poate... mai ales că sunteţi şi deschizători de drumuri în materie de competiţii. Într-un fel, în funcţie de succesul redeschiderii competiţiei la fotbal atunci probabil şi la alte sporturi se vor putea lua măsuri similare", le-a transmis premierul reprezentanţilor FRF şi LPF.

Tătaru: La următoarea relaxare a restricțiilor ar putea fi permis accesul spectatorilor pe stadioane

Ministrul Sănătății, Nelu Tătaru, a spus însă că nu este exclus ca la următoarea relaxare a restricțiilor să fie permis accesul spectatorilor pe stadioane, iar decizia depinde de evoluția pandemiei.

"Astăzi suntem la trei luni de când a fost declarată pandemia. Dacă am reuşit ca societate, economic, sportiv, medical, să putem discuta astăzi despre reluarea competiţiilor cred că este rezultatul eforturilor tuturor, şi al nostru, şi al dumneavaostră. (...) Mă bucur că suntem astăzi aici, aveţi tot sprijinul meu şi pentru viitor, iar dacă la urmă am fost lăsat eu cel cu restricţiile nu cred să fie decât de un bun augur că la următoarea relaxare să ne gândim poate şi la spectatori. Dar toate aceste lucruri depind de evoluţia pandemiei la noi, în România", a declarat Tătaru.

În ce condiții se reiau meciurile

Ce anunța ministrul Sportului, Ionuț Stroe:

Testarea înainte de competiţie se face cu două, trei zile înainte de primul meci, nu numai pentru fotbalişti, ci şi pentru arbitri, pentru delegaţi, pentru oficialii antidoping care vor veni să testeze jucătorii. În plus faţă de această testare, din 14 în 14 zile, testarea va fi repetată. Vor fi stabilite mai multe zone de acces în stadioane, pentru că trebuie să protejăm categoriile de participanţi.

Zona 1 va fi zona interioară stadionului, terenul de joc şi vestiarele, unde sunt fotbaliştii, unde sunt 4-5 fotoreporteri, unde sunt cei din staff-ul tehnic, unde sunt cei care participă direct la evenimentul sportiv.

Zona 2, zona tribunelor, va cuprinde sectoarele şi scările de acces, spaţiile administrative, zona mass-media şi va mai fi o zonă exterioară, unde vor sta cei care vor fi în afara stadionului, carele de reportaj, zona administrativă, autocare, pază.

În zona 1 vor fi 80 de persoane, zona 2, 85 de persoane, zona 3, maximum 60 de persoane. Nu sunt recomandate acele şedinţe tehnic-tactice în vestiar, care practic adună foarte mulţi participanţi, este de preferat ca acestea să se desfăşoare în spaţii deschise.

Pentru presă, declaraţiile după meciuri vor fi oferite în special deţinătorilor de drepturi, flash-interviuri, şi celelalte în regim individual.

Ministrul a precizat că a fost acordată permisiunea cluburilor de fotbal să renunţe la cantonamente, dar pe răspunderea lor.

Liga I se reia vineri, 12 iunie, de la ora 20.00, cu meciul CS Universitatea Craiova - FC Botoşani, din etapa a III-a a play-off-ului.





În campionatul Ligii I mai trebuie să aibă loc 72 de meciuri, 24 din play-off şi 48 din play-out.





Liga I este întreruptă de la 12 martie, când FRF a decis suspendarea tuturor competiţiilor fotbalistice, din cauza pandemiei de coronavirus.