Florin Răducioiu și motivul pentru care s-a retras din naționala României la 26 de ani

A marcat 21 de goluri pentru prima reprezentativă, iar la Mondialul din 1994 și-a atins vârful de formă în tricoul tricolor. Florin Răducioiu a surprins pe multă lume atunci când a anunțat că se retrage din echipa României la doar 26 de ani.







Euro 1996, un dezastru





Florin Răducioiu, pentru Telekom Sport.

"M-am retras de la echipa naţională din cauza unor neînţelegeri avute cu staff-ul, cu domnul Iordănescu. După Euro din 1996, care a fost un dezastru pentru noi, într-un context ciudat pentru noi, am avut trei înfrângeri, am înţeles atunci că era momentul de a mă retrage. Nu mă mai regăseam în acestă echipă naţională" -





Încheiase colaborarea cu impresarul Ioan Becali







"Începusem să am probleme cu antrenorii, începusem să am probleme cu ... Eu tocmai îmi încheiasem colaborarea cu Ioan Becali şi am înţeles că ceva nu mai era în regulă. Am luat această decizie, iar acum, dacă au mai trecut câţiva ani, mi-am dat seama că trebuia să lupt puţin mai mult, nu trebuia să îmi cedez atât de repede locul meu la echipa naţională" - Florin Răducioiu.





Schimbare de generații la prima reprezentativă







"Era o schimbare de generaţie la echipa naţională, am simţit că îmi pierdeam locul de titular şi nu-mi doream ca suporterii români să vadă declinul meu, chiar dacă asta s-a întâmplat la 26 de ani. S-a creat o situaţie negativă şi am vrut să mă retrag" - Florin Răducioiu.







Cât de mult contează influența impresarilor la națională







"Nu trebuie să ne ascundem, conta şi influenţa impresarilor la echipa naţională, dar trebuie să recunosc că îi datorez foarte multe lui Ioan Becali, am rămas într-o relaţie foarte bună cu el, dar acum mă întreb şi eu de ce m-am retras la 26 de ani de la naţională. E o sinucidere din punct de vedere fotbalistic, dar n-am mai acceptat şi m-am retras" - Florin Răducioiu.





Nu mai avea garantat locul de titular







"După Europeanul din 1996, din câte îmi aduc aminte, mi-a spus ceva de genul <<Radu, nu-ţi mai garantez locul de titular>>. Şi i-am zis: <<Nea Puiu, eu nu mai vin. Am vorbit şi cu Mircea Sandu>>, iar el mi-a spus că îmi respectă decizia. A fost alegerea mea, nu mai acceptam să fiu rezervă.





Într-un fel, m-am simţit trădat, dar nu vreau să mai intru în amănunte. Povestea mea e ciudată, m-am retras de la echipa naţională în anii mei cei mai buni. E ca şi cum i-ai spuns Cristinei Neagu să se retragă de la naţionala de handbal. Nu mă compar chiar cu ea, dar eram şi eu în acei ani un jucător important pentru naţionala României" , a declarat Florin Răducioiu pentru Look Sport.





Florin Răducioiu a îmbrăcat tricoul naționalei României preț de șase ani, în perioada 1990-1996. A bifat 40 de selecții și a marcat 21 de goluri.







De-a lungul carierei, atacantul a trecut pe la echipe precum Dinamo, Bari, Hellas Verona, Brescia, AC Milan, Espanyol, Stuttgart, Monaco și Creteil-Lusitanos.





Răducioiu, gol contra Columbiei în 1994: