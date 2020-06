Edi Iordănescu nu mai este antrenor la Gaz Metan Mediaş: "Niciodată nu voi accepta mediocritatea"

Liga 1





Cu Edward Iordănescu pe banca tehnică, Gaz Metan Mediaş s-a calificat în play-off-ul Ligii I în acest sezon, iar înainte de reluarea campionatului se află pe locul şase, cu 23 de puncte.

"Oficial azi mi-a încetat contractul cu Gaz Metan. Tot ce pot să spun este că a fost o perioadă extrem de grea, cu multe probleme şi chiar obstacole, dar cel puţin la fel de frumoasă pentru mine atât uman cât şi profesional. Am locuit mai mult de un an în hotelul clubului, a fost ca a doua mea casă, mi-am pus toată priceperea, experienţa, devotamentul, energia şi loialitate pentru Gaz Metan şi grupul extraordinar de jucători cu care am lucrat.Toată lumea a contribuit într-o manieră deosebită la îndeplinirea acestui obiectiv unic pentru club şi oraş, în frunte cu grupul de jucători cărora le mulţumesc din suflet şi apoi cu conducere, suporteri şi toţi cei implicaţi în activitatea zilnică a echipei. Mărturisesc că nu am respins continuitatea, dar stilul meu şi felul meu de a fi înseamnă ca mereu totul să se bazeze pe un plan, o strategie. Până în acest moment nu s-au găsit soluţii pentru rezolvarea problemelor financiare, nu s-a putut construi un buget şi o strategie pentru sezonul viitor, iar eu nu pot să îmi asum obiective importante fără a mă baza pe lucruri clare. Am aşteptat mai bine de două-trei săptămâni şi, din păcate, rezolvările nu au venit.Nu vreau să condamn pe cineva, îmi doresc totuşi ca băieţii să fie răsplătiţi pentru munca şi performanţa realizată şi în final pentru banii aduşi în club. Şi îmi mai doresc ca Gaz Metan să folosească această perioada extraordinară ca o fundaţie pentru viitoarele performanţe. Să fie doar un început dintr-o perioadă cu multe perfomanţe.Nu plec de la Mediaş pentru alte oferte, nu există aşa ceva în acest moment. Au fost tentaţii în acest an şi jumătate, dar mereu am ales cu inima. Însă niciodată nu voi accepta mediocritatea şi, pentru mine, o nouă provocare la Mediaş ar fi însemnat un buget şi un plan pentru atacarea cupelor europene. Mediaş va rămâne mereu în sufletul meu, la fel şi Gaz Metan. Le mulţumesc suporterilor pentru susţinerea şi căldura cu care m-au înconjurat mereu şi mi-aş dori să reuşesc în următoarea perioadă să îmi iau la revedere de la băieţii mei şi toţi oamenii cu care am lucrat în acest an şi jumătate. Mă bucură şi mă onorează aprecierile voastre, poate într-o zi o să mai am oportunitatea să reprezint cu mândrie acest club",, pentru site-ul fanilor, gazisti.ro.